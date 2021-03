Liebe Henriette aus Wahrenholz, du warst super! Du hast die Bühne bei „The Voice Kids“ am Samstagabend abgeräumt. Hut ab! Du warst absolut souverän und schlagfertig in deinen Antworten. Aber ich habe sie trotzdem bemerkt: diese winzigkleine Textunsicherheit – gleich nach dem Singen. Es war wirklich dein einziger Patzer an diesem ganzen Abend! Bei der Frage, wo du herkommst, sagtest du: „aus Wahrenholz in Wolfsburg“. Wie bitte?!? Wolfsburg? Du wohnst im Kreis Gifhorn! G-I-F-H-O-R-N! Du bist doch eine von uns! Okay, das lag bestimmt am Lampenfieber. Du kannst es ja noch gutmachen bei einer deiner nächsten Auftritte. Aber so oder so: Ich bin ein Fan von dir.

