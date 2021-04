Das war’s mit den Osterferien. Montag beginnt die Schule wieder. Naja, nicht so wirklich, also nicht so, wie Schule sein sollte. Die meisten Schülerinnen und Schüler starten im Distanzunterricht, die Grundschüler und die Abschlussjahrgänge im Wechselmodus. Schnelltests sind Pflicht. Eine schriftliche Bestätigung der Eltern auch. Das erinnert mich irgendwie an Muttizettel. Ja, die gab’s mal, damals, als es noch Clubs und Diskotheken gab, als junge Menschen mit der Clique am See abhängen konnten – heute gibt es nur noch Ausgangssperre, 21 Uhr ist Schicht, basta. Manchmal möchte ich rufen: „Gebt uns Stoff, Impfstoff, lasst uns diese Pandemie endlich besiegen!“ So, das musste jetzt mal raus. Aber es ist durchaus ernst gemeint, schon allein, weil seit Wochenbeginn auch die Hausärzte impfen. Ansonsten drehte sich diese Woche um – Sie ahnen es schon – Corona-Themen wie Aufrechterhaltung der Ausgangssperre. Ganz ehrlich, bei so einem Wetter setze ich schon nach 19 Uhr keinen Fuß mehr vor die Tür. Wohin auch? Also: noch eine Woche, dann hat sich die Lage hoffentlich entspannt. Dazu beitragen sollten die Testzentren. Ab Montag sind es vier, weitere folgen. War der Auftakt etwas holprig, hat der Ratsweinkeller seine Öffnungszeiten nun ausgedehnt. Gut so, nutzen Sie dieses Angebot! Bleiben noch die eingestellten Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Politiker Marzischewski-Drewes. Auch wenn seine Äußerungen nach Ansicht der Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet keine strafrechtliche Relevanz besaßen, so stellt sich doch die Frage nach der moralischen Fragwürdigkeit, nach Hass und Hetze, die zwischen den Zeilen lesbar ist. Diese Frage haben wir als Redaktion beantwortet: Auf unseren Facebook-Seiten ist der Nutzer Marzischewski-Drewes gesperrt.