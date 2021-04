Lieber Musik als Corona

Diese Woche endet, wie sie begonnen hat: mit der nächtlichen Ausgangssperre. Unser Artikel über deren Verlängerung hatte die größte Leserschaft in den vergangenen sieben Tagen. Das zumindest lassen die Klickzahlen im Internet vermuten. Überhaupt: Alle Artikel, die das Wort Corona in sich tragen, sind ganz oben in den Top 20. Zum Glück gibt es aber auch noch andere Themen, die in der Lesergunst Relevanz hatten: Zum Beispiel über die Wolfspopulation im Landkreis, das neue SPD-Wahlprogramm, das Warten eines Gifhorners auf seinen Schwerbehinderten-Ausweis und über die Jäger, die gegen ein Naturschutzgebiet im Barnbruch klagen. Ein Thema lag mir diese Woche besonders auf dem Herzen: Die zehnjährige Henriette Stieghan aus Wahrenholz steht heute Abend wieder bei Sat.1 auf der TV-Bühne der Musiksendung „The Voice Kids“. Wir drücken dir die Daumen, dass du heute die Battle-Runde überstehst! Aber nur, wenn du diesmal auch der ganzen Welt sagst, dass du aus dem Kreis Gifhorn und nicht aus Wolfsburg kommst ...