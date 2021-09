Wahlmampf statt -kampf

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn der eine oder andere Kandidat für die Stichwahlen am kommenden Sonntag mit ein paar Kilogramm mehr auf die politische Bühne tritt als noch vor zwei Wochen! Es ist Wahlkampf. Und dazu gehört es offenbar neuerdings, dass die Politiker im Stimmenfang ordentlich Kalorien unter das Volk bringen – und unter das eigene Hemd. Nachdem Ingrid MdB Pahlmann und Landrat Andreas Ebel gestern mit Kartoffelchips um sich warfen, lädt der SPD-Ortsverein Isenbüttel gleich mehrfach in verschiedenen Orten zum Nachbarschaftsgrillen ein. Freie Bratwurst für alle – also auch für die Kandidaten. Aber jeden Tag ein Grillerchen, das setzt an. Gut, nach der Wahl beginnt die Arbeit.