Gifhorn ist in weiter Ferne

Ich überlege gerade, ob ich mir ein Ultraleicht-Flugzeug zulege. Dann könnte ich wenigstens direkt auf der Luftlinie zur Arbeit fliegen. Denn die Baustelle zwischen Isenbüttel und Calberlah verlängert meinen täglichen Arbeitsweg von 10,5 auf 18,5 – also verdoppelt ihn fast. Es geht von Calberlah über Wasbüttel über Isenbüttel über die B4 über Heidland bis in die Innenstadt. Und in diesem ungünstigsten Fall der Fälle (die Baustelle soll ja noch bis Ende Oktober Bestand haben), kommt die Straßenmeisterei auf die glorreiche Idee, Split auf Teile der Fahrbahn der Mega-Umleitung zu werfen. Das heißt: mit 40 km/h zur Arbeit und in den Feierabend. Schritttempo, quasi! Vielleicht sollte ich jetzt immer im Haupthaus des Verlags in Braunschweig arbeiten – das ist schneller zu erreichen.