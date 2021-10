Bücher für und von Polizisten

Die Polizei-Inspektion in Gifhorn hat einen eigenen Bücherschrank im Foyer. Der ist per se zwar schwer bewacht, aber Mitarbeiter und Besucher dürfen …, nein, sie sollen sich Bücher nehmen und dafür bereits gelesene wieder hineinstellen. Intuitiv hätte ich ja nun erwartet, dass dort Lektüre wie „Sherlock Holmes – Band 1-60“, „Die erste Leiche vergisst man nicht: Polizisten erzählen“ oder ein Nachschlagewerk zu Cybercrime zu finden ist. Aber: Fehlanzeige! Stattdessen hat man „Die verblödete Republik“ in der Hand oder „Lustige Dialoge mitgehört“ oder „Am Anfang war der Seitensprung“. Beamte brauchen eben auch mal Ablenkung ...