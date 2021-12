Pandemische Normallage?

Wenn wir uns jetzt alle mal eine Woche lang täglich testen, müsste sich das Virus doch eigentlich ausrotten lassen, oder? Das müsste man nur konsequent durchziehen. Weniger konsequent ist offenbar der Landkreis gerade. Denn der hat Veranstaltungen in Innenräumen noch ohne 2G-plus: Bei politischen Sitzungen ist das per Landesgesetz nicht vorgesehen. Ist auch verständlich: Denn das hieße, dass Abgeordnete, die von ihrem Recht Gebrauch machen, sich nicht impfen zu lassen, von der parlamentarischen Arbeit ausgeschlossen wären. Ein No-Go für eine Demokratie und vermutlich verfassungswidrig. Dass aber gleichzeitig per Landesgesetz auch keine Videoübertragung mehr aus dem Rittersaal erlaubt ist, klingt wirklich unglaublich. Aber es ist tatsächlich so: Das war nur während der pandemischen Notlage zulässig. Ich frage mich, warum dies zurzeit keine Notlage ist ...