Beste Aussichten fürs Wochenende! Zumindest der Samstag soll richtig schön werden. Und erstmals seit gefühlter Ewigkeit ist auch wieder richtig was los: Storchenfest, Matinee im Kavalierhausgarten, Modenschau bei Becker und natürlich Frühlingswiesn bei Roth und Bockbierfest in Meine. Dazu Jahresversammlungen vieler Vereine, Umwelttag in der Sassenburg, in Weyhausen, Barwedel und anderen Orten. Bei aller Freude aufs Feiern und gemeinsame Aktivitäten, erlaube ich mir an dieser Stelle mal einen höflichen und gut gemeinten Hinweis: diese nervige Corona-Pandemie ist leider noch nicht ganz vorbei. Da reicht der Blick in die aktuelle Belegung des Gifhorner Klinikums. Dort wurden am Freitag 32 Menschen auf der Normalstation und 6 Menschen auf der Intensivstation behandelt. Als das Klinikum zuletzt solche Auslastung hatte, wurden Ausgangssperren verhängt…