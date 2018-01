Unbekannte brechen in Mülldeponie ein

Wesendorf Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Gebäude auf dem Gelände der Firma Remondis an der Kreisstraße 7 südlich von Wesendorf. Bislang unbekannte Täter durchschnitten am Samstag gegen 19.20 Uhr dort den Maschendrahtzaun des Betriebsgeländes und suchten zielgerichtet eine Halle auf. Aus...