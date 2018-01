Anmeldetermine für Krippe und Hort

Weyhausen Kinder, die ab dem 1. August 2018 die Kindergärten der Samtgemeinde Boldecker Land, die Krippen in Tappenbeck oder die Krippe in Weyhausen, den Hort in Weyhausen oder den Hort in Jembke besuchen sollen, müssen zwischen dem 1. und 28. Februar entweder in den Kindergärten oder im Rathaus, Eichenweg 1...