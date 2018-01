Info-Veranstaltung zur gymnasialen Oberstufe

Westerbeck Die Informationsveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe an der IGS Sassenburg richtet sich an alle interessierten Schüler, die zur Zeit die 10. Klasse besuchen und die zum Schuljahresende voraussichtlich den erweiterten Realschulabschluss beziehungsweise die Versetzung in die 11. Klasse erreichen...