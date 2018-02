Kinderfasching in IGS-Sporthalle

Westerbeck Der Kinderfasching findet am Sonntag, 11. Februar, in der Sporthalle der IGS Sassenburg, Hauptstraße 110 in Westerbeck statt. Beginn ist um 15 Uhr. Neben Spiel und Spaß, organisiert vom Ortsrat und den Vereinen, gibt es auch Kaffee und Kuchen.