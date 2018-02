Mitgliederversammlung beim BGS im März

Brome Beate Geisler lädt für den 1. Bromer Gesundheits-Sportverein (BGS) zur Mitglieder- und Jahresversammlung ein. Sie findet am Samstag, 10. März, von 10 Uhr an im Sport- und Gesundheitszentrum in der Bahnhofstraße 5 in Brome statt. Auf der Tagesordnung stehen Regularien und Berichte.