Ausschuss berät über Baugebiet

Jembke Die nächste öffentliche Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Jembke findet am Donnerstag,1. März, statt. Beginn ist um 18 Uhr in der Brotje-Klause, Hauptstraße 59, in Jembke, teilt Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein in ihrer Einladung mit. Zentraler Punkt der Tagesordnung ist das...