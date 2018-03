Zusage: Bushaltestellenumbau in Weyhausen wird gefördert

Über diese Nachricht freuten sich die Mitglieder des Finanzausschusses am Montag sichtlich: Wie Bürgermeisterin Gaby Klose (WBG) verkündete, hat die Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover für den barrierefreien Umbau des Busknotenpunktes vor dem Schulzentrum in der Neuen Straße eine...