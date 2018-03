Ortsdurchfahrt Voitze – Sanierung beginnt im Spätsommer

Gute und schlechte Nachrichten hatte Bürgermeister Martin Zenk in der Ratssitzung am Mittwochabend im Gepäck. Der positive Aspekt: Die langersehnte Sanierung der Ortsdurchfahrt in Voitze soll nach aktueller Planung zum 1. September starten. Die Kehrseite: Dafür muss die Fahrbahn gesperrt werden....