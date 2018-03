Grünabfälle entsorgen auf Osterfeuerplatz

Osloß Privatpersonen aus Osloß haben die Möglichkeit, am Samstag, 24. März, in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr Grünabfälle auf dem Osterfeuerplatz zu entsorgen. Die Gemeindeverwaltung bittet in ihrer Ankündigung darum, keine Wurzeln abzugeben.