Feuerwehr sammelt Grün fürs Osterfeuer ein

Neudorf-Platendorf Die Feuerwehr nimmt Grün für das Osterfeuer an. Am Samstag, 24. März, ist der Osterfeuerplatz hinter dem Sportplatz von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wichtig: Es wird in diesem Jahr erstmals keinen Abholdienst geben. Wer viel Grünzeug hat, muss die Anfahrt selbst organisieren. Zum Abbrennen des...