Eulenspiegel in Brome

Brome Die Musik klingt nach Renaissance, die Texte nach alten Moritaten: „Gemeinsam mit meinem Publikum habe ich einen diebischen Spaß an Eulenspiegels zeitlosem Unfug“, so der Folksänger Klaus Irmscher aus Mölln. Am Freitag, 23. März, wird er auf Burg Brome zu Gast sein. Mit Stimme, Gitarre und Kostüm...