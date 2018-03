Gemeinde informiert über Ortsdurchfahrtsanierung

Brome Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Flecken Brome bauen in diesem Jahr die Ortsdurchfahrt in Benitz aus. Die Straße wird komplett mit Unterbau erneuert und der Flecken Brome schließt sich mit der Erneuerung der Nebenanlagen an. Die Arbeiten sollen schon in Kürze beginnen. Um den...