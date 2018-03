Chor Westerbeck hat einen neuen Konzert-Termin

Westerbeck Das wegen Erkrankung des Chorleiters verschobene Konzert „Mit dem Mond durch die Nacht“ des Gemischten Chores Westerbeck findet nun am Freitag, 27. April, von 19 Uhr an in der IGS Sassenburg in Westerbeck, Hauptstraße 110, statt. Auf seinem Weg sieht der Mond in alle...