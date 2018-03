Halogenlampe löst Wohnungsbrand in Hankensbüttel aus

Hankensbüttel Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Wittinger Straße, der am Dienstag eine Tote forderte, hat die Polizei eine Halogenlampe als vermutliche Brandursache ermittelt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte, stand die Lampe auf einem Holztisch in einem der Wohnräume und überhitzte....