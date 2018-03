Diebe fliehen unerkannt mit Schmuck und Uhren

Westerbeck Unbekannte sind am Samstag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in zwei Wohnhäuser in der Breslauer Straße in Westerbeck eingebrochen. Vermutlich der oder die selben Täter hebelten jeweils rückwärtige Fenster auf und stahlen in den Wohnungen Schmuck und Armbanduhren. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei...