So funktionieren Schrittmacher

Herzschrittmacher, ICD, Eventrekorder – die Themenabende in der Helios-Klinik in Wittingen startet mit einem Vortrag über die Therapie bei Herzerkrankungen. Unter dem Titel „Herzschrittmacher, ICD, Eventrekorder?!“ referiert Dr. med. Michael Liebetrau, Chefarzt der Inneren Medizin, am Donnerstag,...