Rat Rühen berät über Bebauungspläne

Rühen Die nächste Sitzung des Rates der Gemeinde Rühen findet am Mittwoch, 11. April, statt. Das teilt Bürgermeister Karl Urban mit. Beginn ist um 19 Uhr im Faitschenkrug, Sportheim Eischott, Zum Wipperteich 6 in Eischott. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem diverse Bebauungspläne, heißt es in...