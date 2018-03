Silberne Konfirmation in Neudorf-Paltendorf

Neudorf-Platendorf Eingeladen wird zur Silbernen Konfirmation am Sonntag, 27. März, in der Thomaskirche in Neudorf-Platendorf. Der Gottesdienst wird in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten gefeiert. Interessenten melden sich im Pfarrbüro unter Tel: (05371) 62121.