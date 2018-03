SPD Osloß lädt zur Versammlung

Osloß Die SPD-Ortsabteilung Osloß lädt am Donnerstag, 5. April, 18 Uhr, zu einer Mitgliederversammlung in das Dorfgemeinschaftshaus Osloß, Raum Klub, ein. Neben der Wahl eines neuen Vorsitzenden steht ein Bericht der SPD Vertreter in Kreis, Land und Bund an, heißt es in einer Mitteilung. Eingeladen ist...