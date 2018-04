Jugendliche randalieren an der Oberschule

Wesendorf Bislang unbekannte Täter, nach ersten Erkenntnissen eine Gruppe von Jugendlichen, haben am vergangenen Wochenende diverse Sachbeschädigungen auf dem Gelände der Oberschule in Wesendorf verursacht. So demolierten sie mehrere Beleuchtungskörper und eine Holzbank, wie die Polizei mitteilt. Als sie das...