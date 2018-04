SV Barwedel erhält Zuschuss für Sanierungen

Barwedel Für die Sanierung des Mühlenweges – die letzte Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung – hat der Rat der Gemeinde Barwedel 361 000 Euro in den Finanzhaushalt des laufenden Jahres gestellt. Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gremiums als Satzung verabschiedet. Darin stehen Einzahlungen in Höhe...