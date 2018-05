Auto überschlägt sich auf der B 188 in Weyhausen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 188 in der Ortsdurchfahrt Weyhausen gekommen. Wie die Polizei Gifhorn mitteilt, war eine 60 Jahre alte Tappenbeckerin am Vormittag mit ihrem VW Passat aus Wolfsburg kommend in Richtung Gifhorn unterwegs. ...