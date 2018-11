Wittingerin ist Deutschlands beste Rohrleitungsbauerin

Johanna Köllner hat ihre Ausbildung zur Rohrleitungsbauerin bei der Firma Wiesensee in Wittingen als bundesweit Beste ihres Berufs abgeschlossen und wird am 3. Dezember bei einer Feierstunde der IHK-Organisation in Berlin ausgezeichnet. Das teilt die IHK Lüneburg-Wolfsburg in einer Pressemitteilung...