AfD gründet selbstständigen Kreisverband für Gifhorn

Der AfD-Kreisverband Gifhorn-Peine hat sich am vergangenen Samstag im Gutsherrenkrug in Leiferde aufgelöst – um gleich darauf zwei neue, selbstständige Kreisverbände für Gifhorn und Peine zu gründen. Statt Trennungsschmerz lag Aufbruchstimmung in der Kneipenluft: Die Mitgliederzahlen sind leicht...