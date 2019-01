Bäume fallen auf Gleise und Leitung

Die kurzzeitigen Sturmböen am frühen Sonntagabend haben an zwei Stellen des Landkreises für Wirbel gesorgt: Bei Schönewörde hat es zwei Bäume auf die Bahngleise gelegt, so dass die Strecke Gifhorn-Uelzen für die Beseitigungsarbeiten gesperrt war. Ebenfalls gesperrt hatte die Feuerwehr den Rietzer...