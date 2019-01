72 Autofahrer waren zu schnell

Einige Autofahrer dürften in den nächsten Tagen unerwartet Post im Briefkasten haben: ein Bußgeldbescheid. In einer groß angelegten Aktion hat die Polizei am Donnerstag im ganzen Landkreis Geschwindigkeiten gemessen und die Autofahrer kontrolliert. „Ablenkung und Geschwindigkeit“ war das Motto des...