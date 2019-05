Eishockey-Star übt in der Grundschule Jembke mit Kindern

Prominenter Besuch in der Grundschule Jembke: Christoph Höhenleitner ist am Freitmorgen für eine Aktionsstunde in die Turnhalle gekommen, um mit den Erstklässlern eigens auf sie zugeschnittene Übungen zu absolvieren. Höhenleitner ist einer der bekanntesten deutschen Eishockeyspieler und steht bei...