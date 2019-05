Sporthalle Westerbeck geht erst am 3. Juni an den Start

Noch einmal sechs Wochen später als angekündigt soll die neue Sporthalle in Westerbeck am 3. Juni in Betrieb genommen werden. Den Termin teilte Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms am Mittwoch auf Anfrage mit. Damit würde ein Kapitel voll Bauärger und -verzögerungen (unsere Zeitung berichtete)...