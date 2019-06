Der Naturschutz im Bromer Land will Jugendgruppe gründen

Der neue Vorstand des Naturschutz Bromer Land (NBL) ist fast derselbe wie der alte. Allerdings kündigte der frisch wiedergewählte Vorsitzende Wilfried Sievers vorsichtig an, dass er in absehbarer Zeit sein Amt in jüngere Hände übergeben möchte. „Wir müssen die Jugend und den Nachwuchs fördern und...