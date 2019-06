Schwerer Unfall bei Groß Oesingen: PKW gerät in Gegenverkehr

Einen schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos hat es am Donnerstag gegen 16.08 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Groß Oesingen und Steinhorst gegeben. Wie die Polizei berichtet, hatte ein aus Richtung Groß Oesingen kommender Tiguan-Fahrer (29) aus bisher ungeklärter Ursache vor einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Ein 30-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza konnte noch auf ein Feld ausweichen. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Weniger Glück hatte der darauf folgende 19-jährige Fahrer eines VW Caddy. In ihn krachte der Tiguan frontal. Der darauf folgende Fahrer (29) eines VW Passat wollte den beiden Wagen ausweichen. Sein Wagen wurde jedoch vom Caddy getroffen. Der Passat schleuderte daraufhin gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Crash leicht verletzt, der Caddy-Fahrer schwer. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Celle. An drei der vier Autos entstand Totalschaden. Da Kraftstoff ausgelaufen war, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die K2 war mehrere Stunden voll gesperrt.