Wetterschutz für Schüler und Lehrer in Westerbeck

Das jahrelange Warten hat ein Ende: die Grundschule am bunten Dreieck in Westerbeck hat seit dieser Woche das herbeigesehnte geräumige Buswartehaus. „Wir freuen uns darüber sehr“, erklärte Schulleiterin Dorothee Tietge am Mittwoch auf Anfrage. Schüler, aber auch Lehrer seien nun auf dem Feld nicht...