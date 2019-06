In der Sassenburg werden Herbizide verboten

Am Thema Glyphosat hat sich der Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag festgebissen. Mehr als eine Stunde lang diskutierten die Mitglieder, ob ein Verbot für die Gemeindeflächen Sinn macht. Die SPD-Fraktion hatte den Antrag eingebracht, mit fünf Ja- und zwei Neinstimmen wurde er am Ende angenommen....