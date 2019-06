Einbahnstraßen in Westerbeck: Ortsrat spricht mit Anwohnern

In der Wand oder unter dem Baum: Eine Entscheidung, wo Urnen künftig ihre letzte Stätte finden, hatte der Ortsrat Westerbeck schon einmal getroffen, am Mittwoch aber ausgesetzt, weil erst eine Tour zu Friedhöfen wie dem Nordfriedhof Wolfsburg abgewartet werden soll. Am 10. Juli gehen die Ortsräte...