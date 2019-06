Landkreis Gifhorn verbucht Raupenbekämpfung als Erfolg

An zwei Tagen im Mai hat der Landkreis vorwiegend in der Samtgemeinde Brome die Raupen des Eichenprozessionspinners aus der Luft mit einem Insektizid bekämpfen lassen, Zusätzlich wurden einzelne Bäume vom Boden aus behandelt. Am Mittwoch gab es eine erste Einschätzung zum Erfolg: „Die fällt positiv aus“, sagte Landrat Andreas Ebel. Bei der jüngsten Sitzung des externen Arbeitskreises Mitte Juni hätten alle Beteiligten Zufriedenheit...