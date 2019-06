Grundschule Parsau bekommt eine Photovoltaik-Anlage

Die Kindertagesstätte „Fliegenpilz“ in Parsau erhält monatlich mehr Geld von der Samtgemeinde, um das Defizit auszugleichen, das nach Angaben des Fördervereins durch Löhne, Gehälter, Nebenkosten und Instandhaltung entsteht: Rückwirkend ab März wird die Zahlung auf 17.730 Euro angepasst. Zudem billigte der Rat der Samtgemeinde Brome in seiner Sitzung in der Gaststätte Zur Post in Bergfeld eine Nachzahlung von 1108 Euro monatlich von...