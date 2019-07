Groß Oesingen: Dieb hebelt Briefkasten auf und klaut Briefe

Die Polizei sucht Geschädigte zu Diebstählen von Postsendungen am vorvergangenen Wochenende in Groß Oesingen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, brach beziehungsweise hebelte vor dem dortigen Gemeindebüro am Fuhrenkamp ein Täter mit unbekanntem Werkzeug die Klappe/Tür des dort angebrachten...