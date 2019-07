Zwei Verletzte nach Küchenbrand in Wesendorf

In Wesendorf hat es in einer Küche gebrannt.

Eine Neunjährige hat am Sonntag gegen 1 Uhr in Wesendorf einen Brand in der Küche bemerkt und ihre Eltern alarmiert. Der 34-jährige Vater und die 32-jährige Mutter konnten das Feuer selbst löschen. Beide erlitten eine Rauchvergiftung und mussten ins Klinikum gebracht werden. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die Feuerwehr Wesendorf war mit Atemschutzträgern im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Hinweise an die Polizei unter

(05371) 9800

.