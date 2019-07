Ehra-Lessien. Ab Dienstag wird die Vollsperrung in Höhe Lessien errichtet. Grund sind Bauarbeiten an einer Unterführung unterhalb der Fahrbahn.

L289: Vollsperrung in Lessien wegen Arbeiten an Unterführung

Auf der Landesstraße 289 müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Dienstag, 23. Juli, auf eine Vollsperrung in Höhe Lessien einrichten. Grund sind Bauarbeiten an einer Unterführung unterhalb der Fahrbahn. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin.

Grund für Vollsperrung: Querungsmöglichkeit für Otter

Nach Mitteilung der Landesbehörde wird diese Unterführung im Wesentlichen errichtet, um dem hier lebenden Otter eine Querungsmöglichkeit zu bieten.

Umleitungen sind eingerichtet

Die Sperrung wird rund zwei Wochen andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit ab Grußendorf über die K28 und die K105 nach Barwedel und von dort über die B248 nach Ehra zurück zur L289 geleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.