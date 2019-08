Die schnellsten Läuferinnen waren (von links) Maren Otte, Sabine Will und Natascha-Zoa Dietz.

Gifhorn. Die Veranstalter freuen sich über den Teilnehmerrekord: 50 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start.

Georg Paulmann und Sabine Will gewinnen den Friedhofslauf

Der 5. Gifhorner Friedhofslauf ist am Freitagabend erfolgreich beendet worden. Mit 50 Meldungen und 41 Finishern sei ein Teilnehmerrekord auf der 7,77 Kilometer langen Strecke rund um den Gifhorner Friedhof geschafft worden, berichtet Mitorganisator Stefan Hölter. Im Obstgarten des Friedhofes gab es bei bester Verpflegung eine große Siegerehrung. Sabine Will (TuS Neudorf-Platendorf), Maren Otte (VfR Wilsche-Neubokel) und Natascha-Zoa Dietz (Post-SV Holzminden) waren die drei schnellsten Frauen. Georg Paulmann (USK Gifhorn Sommerbiathlon), Fabian Borchert und Dennis Gerdau (TuS Neudorf-Platendorf) legten bei den Männern als Schnellste die Distanz zurück. Die letzten drei Frauen erhielten noch selbstgemachte Marmelade und unter allen Teilnehmern wurden sechs Sonderpreise verlost. Die gelungenen Veranstaltung wurde im Garten noch bis in die Dunkelheit gefeiert, berichtet Hölter. 2020 soll es den 6. Gifhorner Friedhofslauf geben.