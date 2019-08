Erneut platzt Ölwasser-Leitung bei Hankensbüttel

Zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren ist es zu einem folgenschweren Ölaustritt bei Hankensbüttel (Kreis Gifhorn) gekommen: Vermutlich mehrere Tausend Liter ergossen sich am Donnerstagmorgen in den Straßengraben an den Kreisstraßen 7/122 aufgrund einer defekten unterirdischen Transportleitung, die zum Betriebsplatz des Ölkonzerns Exxon Mobil Production führt. Die Ursache ist noch unklar. „Als wir ankamen, sprudelte an zwei...