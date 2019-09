Kunsthandwerk beim Sassenburger Bauernmarkt punktet erneut

Der Bauernmarkt ist noch so jung und hat dennoch schon so viele Fans. Zum vierten Mal hatte die Sassenburg am Sonntag eingeladen und wieder tummelten sich Tausende Besucher auf Wulfes’ Hof in Neudorf-Platendorf. Rund 70 Aussteller waren dem Aufruf von Tatjana Lunzer, Peggy Brandes, Fabian Hoffmann...