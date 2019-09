Gemeinsame Beratungsstelle für gewaltbereite Männer eröffnet

Um Opfer häuslicher Gewalt besser zu schützen, ist jetzt ein regionales Projekt gestartet: Der Landkreis Gifhorn hat gemeinsam mit dem Landkreis Helmstedt und der Stadt Wolfsburg die „Fachstelle für Täterarbeit im Rahmen häuslicher Gewalt“ ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe Wolfenbüttel als Träger der Beratungsstelle werde so ein wichtiges Angebot für Familien in der Region bereitgestellt, heißt es in einem Bericht des Landkreises. Dazu unterzeichneten Vertreter der beteiligten Partner jetzt den gemeinsamen Kooperationsvertrag. „Die oft endlos wirkende Spirale häuslicher Gewalt können wir nur dann dauerhaft unterbrechen, wenn wir den Opfern Schutz bieten und uns zugleich darum kümmern, dass die Täter an sich arbeiten. In unserer neuen Fachstelle können gewaltbereite Männer einen gewaltfreien Umgang lernen und einüben, damit Familien und Beziehungen künftig ohne Gewalt und Angst leben und Konflikte im Dialog und nicht durch Fausthiebe gelöst werden“, sagt Sozialdezernent Rolf Amelsberg über das neue Angebot.

Da die neue Beratungsstelle in der Seilerstraße 3 in Wolfsburg (Raum 2.15) sitzt, würde das in Gifhorn existierende Angebot der Täterberatung bei der Awo-Beratungsstelle nun sinnvoll ergänzt und jetzt auch Wolfsburgern ermöglichen, eine Anlaufstelle vor Ort zu finden.

Das Angebot der Täterberatung Häusliche Gewalt richtet sich an erwachsene Männer, die gegenüber ihrer (Ex-)Partnerin körperlich, seelisch oder sexualisiert gewalttätig geworden sind. Ziel ist es, Frauen und Kinder vor Gewalt zu schützen – getreu dem Motto „Täterarbeit ist Opferschutz“. „Denn nur eine kritische Auseinandersetzung der Täter mit ihrem Gewaltverhalten kann tatsächlich zu dessen Beendigung führen – und damit zu einer nachhaltigen Sicherheit für die Opfer“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Es wird sowohl mit Selbstmeldern, institutionell Vermittelten sowie durch die Justiz zugewiesenen Männern gearbeitet. Grundvoraussetzung zur Teilnahme, die immer in einem persönlichen Vorgespräch geklärt wird, ist die individuelle Veränderungsbereitschaft. Stimmen die Bedingungen, folgt ein sechsmonatiges Training mit wöchentlichen Gruppensitzungen und begleitender Einzelberatung. „Gewalt ist und bleibt in unserer Gesellschaft ein Thema, das aktiv angegangen werden muss, um Familien zu unterstützen“, wird Ebel zitiert.

Kontaktpersonen sind die Berater Stefan Löhmann (05331) 996316, (0172) 5852668, stefan.loehmann@jugendhilfe-wolfenbuettel.de und Vanessa Reupke (0173) 7564416, vanessa.reupke@jugendhilfe-wolfenbuettel.de. Weitere Informationen gibt es bei der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Gifhorn, Christine Gehrmann unter (05371) 82386 oder gleichstellungsbeauftragte@gifhorn.de.